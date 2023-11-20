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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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О желаниях и стратегии

Давненько  у   нас  ребе  Ищенко  не  было.В российском обществе с самого начала СВО идёт бурная дискуссия по поводу того, где надо остановить российские войска, какие части Украины включить в состав России, а какие не надо.

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