О желаниях и стратегии

Давненько у нас ребе Ищенко не было.В российском обществе с самого начала СВО идёт бурная дискуссия по поводу того, где надо остановить российские войска, какие части Украины включить в состав России, а какие не надо.
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