150 семей стали участниками новой образовательной программы КУПНО «Семьи Нижегородской области»

В регионе стартовала новая образовательная программа «Семьи Нижегородской области», которую реализует Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) совместно с АНО «Институт демографического развития» и правительством Нижегородской области при поддержке комплексной программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» и Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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