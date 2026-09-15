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Нижегородская правда

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150 семей стали участниками новой образовательной программы КУПНО «Семьи Нижегородской области»

150 семей стали участниками новой образовательной программы КУПНО «Семьи Нижегородской области»

В регионе стартовала новая образовательная программа «Семьи Нижегородской области», которую реализует Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) совместно с АНО «Институт демографического развития» и правительством Нижегородской области при поддержке комплексной программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» и Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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