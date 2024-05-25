Деятельность республик Прибалтики в Грузии: подрывные действия на фоне напряженной обстановки Ирэн ОрлонскаяГрузия, являющаяся стратегически важной республикой в своем регионе, снова переместилась на передний план внимания западных держав.
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