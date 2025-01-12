Военнослужащие 10-го танкового полка 20-й дивизии водрузили российский флаг над поселком Янтарный в районе Кураховского направления 🇷🇺💪 https://t.
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Военнослужащие 10-го танкового полка 20-й дивизии водрузили российский флаг над поселком Янтарный в районе Кураховского направления 🇷🇺💪 https://t.