«Червям» - парады Победы, не нужны

Удивительно, как после дождей черви пробираются сквозь плотный московский асфальт на свет. Они находят невидимые человеческому глазу трещины и щели, проскальзывают, извиваются и выползают наружу, чтобы напомнить о своей подземной и червивой жизни.
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