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«Червям» - парады Победы, не нужны

«Червям» - парады Победы, не нужны

Удивительно, как после дождей черви пробираются сквозь плотный московский асфальт на свет. Они находят невидимые человеческому глазу трещины и щели, проскальзывают, извиваются и выползают наружу, чтобы напомнить о своей подземной и червивой жизни.

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Игорь Ткаченко
Что-то ж… совсем распоясались… Я не про нацию говорю. Среди евреев есть масса хороших людей и моих друзей. Но эти «личности» - без нации и без родины… поэтому так говном и исходят… Макар - безвредный… петь и сочинять разучился, а жить хорошо хоцца… а по «гоцману» этому давно что-то плачет)))

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