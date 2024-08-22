22 августа: какой сегодня праздник?

Что можно, а что запрещено делать в этот день. 123RF/legion-media.ru Сегодня четверг, 22 августа. Какие праздники отмечаются в этот день? В мире Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.
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