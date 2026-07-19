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Корреспондент News Front подвергся преследованию вражеского БПЛА – репортаж News Front

Корреспондент News Front подвергся преследованию вражеского БПЛА – репортаж News Front

Корреспондент News Front Георгий Медведев оказался в эпицентре налета вражеских БПЛА на Горловку. Один из беспилотников попытался нанести удар по авто журналиста и ближайшим гражданским транспортным средствам.

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