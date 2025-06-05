ФНС заинтересовалась серой зоной депозитов через доверительное управление

Федеральная налоговая служба обратила внимание на схему, в рамках которой россияне размещают средства не на классические банковские вклады, а переводят их в депозиты в доверительном управлении, выяснил РБК.
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