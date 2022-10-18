Германия не смогла найти виновных в теракте на "Северных потоках": Политолог назвал причину

Немецкие следователи не установили причастных к аварии на "Северных потоках", пишет WSJ. "Поэтому главная причина того, что виновных в ЧП установить не удалось – это звездно-полосатые нитки, которыми сшито это дело", - указал политолог Юрий Кот.
Немецкие следователи не установили причастных к аварии на "Северных потоках", пишет WSJ. "Поэтому главная причина того, что виновных в ЧП установить не удалось – это звездно-полосатые нитки, которыми сшито это дело", - указал политолог Юрий Кот.
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