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Страх и напряжение: пассажир экстренно севшего в Минводах самолёта «Уральских авиалиний» рассказал, что происходило на борту

Страх и напряжение: пассажир экстренно севшего в Минводах самолёта «Уральских авиалиний» рассказал, что происходило на борту

Страх и напряжение: пассажир экстренно севшего в Минводах самолёта «Уральских авиалиний» рассказал, что происходило на бортуНакануне самолёт «Уральских авиалиний» летевший из Москвы в Сочи, пришлось экстренно сажать в аэропорту Минеральных Вод.

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