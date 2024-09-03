Страх и напряжение: пассажир экстренно севшего в Минводах самолёта «Уральских авиалиний» рассказал, что происходило на борту

Страх и напряжение: пассажир экстренно севшего в Минводах самолёта «Уральских авиалиний» рассказал, что происходило на бортуНакануне самолёт «Уральских авиалиний» летевший из Москвы в Сочи, пришлось экстренно сажать в аэропорту Минеральных Вод.