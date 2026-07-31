«Искусственное Солнце» из Хэфэя: почему рекордный китайский магнит ещё не значит бесконечное электричество

Китай собрал самую большую в мире сверхпроводящую катушку для термояда — но между этим рекордом и «бесконечным дешёвым электричеством к 2030 году», о котором трубят соцсети, лежат десятилетия нерешённых задач с материалами, тритием и ценой киловатт-часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии