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Военное обозрение

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«Искусственное Солнце» из Хэфэя: почему рекордный китайский магнит ещё не значит бесконечное электричество

«Искусственное Солнце» из Хэфэя: почему рекордный китайский магнит ещё не значит бесконечное электричество

Китай собрал самую большую в мире сверхпроводящую катушку для термояда — но между этим рекордом и «бесконечным дешёвым электричеством к 2030 году», о котором трубят соцсети, лежат десятилетия нерешённых задач с материалами, тритием и ценой киловатт-часа.

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