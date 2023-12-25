Решетников: дефицит рабочих кадров – одна из наших главных проблем сегодня

В России сохраняется проблема дефицита рабочих кадров. Наряду с процентными ставками это одна из главных проблем в экономике на сегодняшний день, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью RT.
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