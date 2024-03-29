Embracer Group завершила реструктуризацию — компания сфокусируется на росте прибы...

Embracer Group завершила реструктуризацию — компания сфокусируется на росте прибыли и улучшении качестваПосле продажи Saber Interactive и Gearbox Software, Embracer Group подтвердила на встрече с инвесторами завершение своей реструктуризации.
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