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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Embracer Group завершила реструктуризацию — компания сфокусируется на росте прибы...

Embracer Group завершила реструктуризацию — компания сфокусируется на росте прибы...

Embracer Group завершила реструктуризацию — компания сфокусируется на росте прибыли и улучшении качестваПосле продажи Saber Interactive и Gearbox Software, Embracer Group подтвердила на встрече с инвесторами завершение своей реструктуризации.

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