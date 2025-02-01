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Пока Трамп пытается присоединить Гренландию к США, от США может отколоться один весьма солидный штат

Пока Трамп пытается присоединить Гренландию к США, от США может отколоться один весьма солидный штат

Инициатор очередной петиции за выход Калифорнии из состава Соединённых Штатов Америки Маркус Эванс заявил, что сейчас шансы на успех гораздо выше, чем когда президент Дональд Трамп впервые победил на выборах в 2016 году.

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