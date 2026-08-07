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Daily Storm

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ЛДПР предложила федеральную программу «Дороги малой России» для небольших городов и сел

ЛДПР предложила федеральную программу «Дороги малой России» для небольших городов и сел

Первый замруководителя ЦА партии Курдюмов заявил, что регионам необходимы единый стандарт качества и поддержкаПервый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов заявил о необходимости федеральной программы «Дороги малой России», инициированной председателем партии Леонидом Слуцким.

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