В Пермском крае успешно работает 668 отделений «Движения первых»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 26 июня, ФедералПресс. Состоялось заседание координационного совета, посвященное реализации государственной молодежной политики в Пермском крае и взаимодействию с российским движением детей и молодежи, его региональным, местными и первичными отделениями.
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