Тренер "Зенита" Семак оценил состояние "Спартака" перед очным матчем

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился размышлениями перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его подопечные сыграют с московским "Спартаком", передает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.