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Тренер "Зенита" Семак оценил состояние "Спартака" перед очным матчем

Тренер "Зенита" Семак оценил состояние "Спартака" перед очным матчем

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился размышлениями перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его подопечные сыграют с московским "Спартаком", передает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

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