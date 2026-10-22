© Алексей Никольский/РИА НовостиС февраля 2022 года по октябрь 2026 года от атак ВСУ по Запорожской области погибли 508 мирных жителей, ранения получили более 2,2 тыс.
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