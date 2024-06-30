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В БКС назвали пять прибыльных акций июля для активных трейдеров

Летнего затишья на фондовом рынке не будет, прогнозируют эксперты «БКС Мир инвестиций». Они назвали пять акций, резкие скачки цен на которые могут позволить активным трейдерам получить дополнительный заработок, передает РБК.

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