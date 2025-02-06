Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке. Что это значит

Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке. Что это значит

Данное решение повысит маржинальность для банков в части выдачи льготных ипотечных продуктов и их заинтересованность участвовать в таких программах Минфин увеличил уровень возмещения банкам, которые выдают льготную ипотеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх