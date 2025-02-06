Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке. Что это значит

Данное решение повысит маржинальность для банков в части выдачи льготных ипотечных продуктов и их заинтересованность участвовать в таких программах Минфин увеличил уровень возмещения банкам, которые выдают льготную ипотеку.
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