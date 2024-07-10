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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дортмунд» договорился с Шерки. Осталось согласовать трансфер с «Лионом»

«Дортмунд» договорился с Шерки. Осталось согласовать трансфер с «Лионом»

Атакующий хавбек «Лиона» достиг принципиального соглашения с немецким клубом. В случае перехода 20-летний игрок олимпийской сборной Франции подпишет с «Боруссией» долгосрочный контракт, вероятно, до 2029 года.

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