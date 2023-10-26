Республиканцы США требуют Министерство юстиции немедленно принять решения по Binance и Tether

Сенатор США Синтия Ламмис из штата Вайоминг и член палаты представителей Френч Хилл из штата Арканзас сделали важное заявление, призывая Министерство юстиции США оперативно завершить расследования и принять решение по уголовным обвинениям в отношении двух криптокомпаний - Binance и Tether.
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