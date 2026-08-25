Дмитриев счел осознанием реальности слова экс-главы МО Украины о проигрыше Киева

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X прокомментировал слова бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Киев постепенно проигрывает России в конфликте.
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