Дмитриев счел осознанием реальности слова экс-главы МО Украины о проигрыше Киева

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X прокомментировал слова бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Киев постепенно проигрывает России в конфликте.