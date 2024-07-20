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Тарик Незалежко: Украина заблокировала транзит нефти в Венгрию

Тарик Незалежко: Украина заблокировала транзит нефти в Венгрию

Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию нефтепроводом «Дружба». По словам главы МИД Венгрии Сийярто, венгерская энергетическая компания MOL и российская компания «Лукойл», которая поставляет нефть из РФ в Венгрию, сейчас «вместе ищут юридически приемлемое решение», чтобы возобновить поставки.

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