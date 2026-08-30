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Девушка

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Что визуально добавляет возраст: 10 стилистических привычек, от которых я советую отказаться после 50

Что визуально добавляет возраст: 10 стилистических привычек, от которых я советую отказаться после 50

Стиль после пятидесяти — это уже не территория спонтанных решений и погони за всем новым. К этому моменту у большинства из нас есть и собранный гардероб, и насмотренность, и чёткое ощущение, что подходит, а что нет.

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