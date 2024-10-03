Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» согласились находиться в СИЗО

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», которые были этапированы из Дагестана в Москву, не возражают против нахождения в СИЗО, еще один фигурант отрицает свою причастность к преступлениям, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
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