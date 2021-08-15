Необычная история

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Катастрофа бронзового века

Катастрофа бронзового века

Катехизис и Катарсис Катастрофа бронзового века   Отец мой, корабли врага пришли.

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Александр Романченко
"...Отец мой, корабли врага пришли. Они сожгли мои города, и зло принесли на землю мою. Разве не знает отец мой, что все войска мои и все колесницы мои в земле Хатти, а все корабли мои в земле Лукка? Сама себе предоставлена страна эта. Да будет известно отцу моему: семь кораблей врага, пришедшие сюда, нанесли нам большой урон. ..."

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