Александр РоманченкоПолитикаКатастрофа бронзового века Катехизис и Катарсис Катастрофа бронзового века Отец мой, корабли врага пришли.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Отец мой, корабли врага пришли. Они сожгли мои города, и зло принесли на землю мою. Разве не знает отец мой, что все войска мои и все колесницы мои в земле Хатти, а все корабли мои в земле Лукка? Сама себе предоставлена страна эта. Да будет известно отцу моему: семь кораблей врага, пришедшие сюда, нанесли нам большой урон. ..."Комментировать
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