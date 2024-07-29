Генич назвал чудовищной игру «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо»

Константин Генич жестко раскритиковал «Краснодар» за качество игры с дебютантом РПЛ. 28 июля в РПЛ прошел матч второго тура, в котором вице-чемпион страны «Краснодар» не смог победить новичка лиги «Динамо» из Махачкалы (0:0).