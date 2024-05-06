МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. 21 мая заканчивается легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского, и он должен в соответствии с «какими-то демократическими принципами», которые диктуют только США, покинуть этот пост.
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