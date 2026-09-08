Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сколько стоит победа на олимпиаде: раскрыта крупная мошенническая схема.

Сколько стоит победа на олимпиаде: раскрыта крупная мошенническая схема.

Власть – это прежде всего ответственность перед людьми. На том же Совете по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин дает еще одно важное поручение.

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