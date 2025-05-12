Память превыше репрессий: как праздновали День Победы на Украине

В Киеве возлагали цветы в День Победы, несмотря на отмену праздника Зеленским еще в 2023 году Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA / TASS На Украине 9 мая в интернете лидировали запросы, связанные с Днем Победы Еще в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — Днем Европы.