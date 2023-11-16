Баба-Яга из МОК против: Игры Доброй воли 2.0 под угрозой

Россия принимает на себя функции организатора мирового спорта На спортивном фронте очередное обострение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной
- «Шпионский» приёмчик: Пентагон заглотил «дезу», и оголил ключевой для Кремля регион - Калининград теперь под защитой
- Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран одним росчерком убрали Армению из двух важнейших проектов
Свежие комментарии