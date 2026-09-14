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Марочко: ВС РФ охватывают Дружковку с востока и запада и вытесняют ВСУ южнее города

Марочко: ВС РФ охватывают Дружковку с востока и запада и вытесняют ВСУ южнее города

Российские войска продолжают охват Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заходя с восточного и западного направлений, одновременно вытесняя подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций южнее города.

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