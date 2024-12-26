Комплекс зданий Нового Арсенала на Литейном проспекте получил статус памятника

В него входят здания, построенные в разные эпохи Комплекс зданий Нового Арсенала на Литейном проспекте, состоящий из корпусов, построенных и реконструированных в разное время, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
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