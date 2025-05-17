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Кто родился 18 мая

Кто родился 18 мая

Николай Григорьевич Шульгинов (74 года), председатель Комитета Государственной Думы по энергетике. Работал в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института «Сельэнергопроект», «Ставропольэнерго», Объединенном диспетчерском управлении Северного Кавказа, ОАО «СО ЕЭС».

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