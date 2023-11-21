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В центре Петербурга хотят снести 400 исторических зданий

В центре Петербурга хотят снести 400 исторических зданий

Как сообщает Neva.Today, власти Санкт-Петербурга разработали обновление закона об объединенных охранных зонах объектов культурного наследия без пункта, запрещающего демонтаж исторических зданий.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Этих чиновников не история города интересует. а деньги и откаты за их так называемую деятельность.
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8 час.
Alex Nемо
Это не разбазаривание страны. Это попытка уничтожения исторической памяти народа. Такое уже проделывалось с Россией не один раз. Вначале уничтожили чисто русскую религию, а потом письменность и её памятники (книги, берестовые записи и т.д.), при христианизации Руси.  Уничтожались так что сейчас мало кто сможет написанное на древнеславянском письмо прочитать. Кто из здесь присутствующих сможет прочитать хотя бы российскую газету изданную, например, в 1890 году, я уж про старославянское письмо даже не спрашиваю?  Я смогу, потому что меня бабушка учила читать по Ветхому завету (русской библии) напечатанной задолго до революции.   А кто может вспомнить или знает что культура славянская намного старше практически любой европейской. Не смотря на то что многие памятники и доказательства этого намеренно уничтожались. Да и современные находки в Сибири, на Урале, и даже европейской части России, по странному стечению обстоятельств замалчиваются. Для всех этих западных крыс страшно что РУССКИЕ вспомнят или узнают кто они и какова их настоящая история!
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5 час.
Alex Nемо
Просто нужно вспомнить - кто мы!
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2 час.

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