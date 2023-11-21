В центре Петербурга хотят снести 400 исторических зданий

Alex Nемо

Это не разбазаривание страны. Это попытка уничтожения исторической памяти народа. Такое уже проделывалось с Россией не один раз. Вначале уничтожили чисто русскую религию, а потом письменность и её памятники (книги, берестовые записи и т.д.), при христианизации Руси. Уничтожались так что сейчас мало кто сможет написанное на древнеславянском письмо прочитать. Кто из здесь присутствующих сможет прочитать хотя бы российскую газету изданную, например, в 1890 году, я уж про старославянское письмо даже не спрашиваю? Я смогу, потому что меня бабушка учила читать по Ветхому завету (русской библии) напечатанной задолго до революции. А кто может вспомнить или знает что культура славянская намного старше практически любой европейской. Не смотря на то что многие памятники и доказательства этого намеренно уничтожались. Да и современные находки в Сибири, на Урале, и даже европейской части России, по странному стечению обстоятельств замалчиваются. Для всех этих западных крыс страшно что РУССКИЕ вспомнят или узнают кто они и какова их настоящая история!