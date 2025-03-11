Путин заранее знал о деталях операции в Курской области

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин был заранее проинформирован о подготовке операции Вооруженных сил РФ в Курской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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