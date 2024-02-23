Новиков — о Бучневиче: такие хоккеисты заслуживают большого уважения

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о российском нападающем «Сент-Луис Блюз» Павле Бучневиче, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
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