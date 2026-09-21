Эксперт Рыбников: быстрый нагрев батареи может говорить о взломе компьютера

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснил, что неожиданный нагрев, быстрая разрядка аккумулятора или загрузка процессора без видимых причин могут свидетельствовать о взломе компьютера.