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Регион 29

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29 ноября в Архангельской области ожидается прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСиноптики обещают небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд.

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