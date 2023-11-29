29 ноября в Архангельской области ожидается прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСиноптики обещают небольшой, местами умеренный снег, а также гололёд.