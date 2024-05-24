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Вилка генерала Лапина: Хитрые манёвры армии России вокруг Харькова застали ВСУ врасплох

Вилка генерала Лапина: Хитрые манёвры армии России вокруг Харькова застали ВСУ врасплох

Фото: mil.ruСегодня 8,8K прочитали ВСУ продолжают бросать последние резервы, чтобы заблокировать первоначальные прорывы армии России, а русское командование уже выкладывает выкладывать заранее припасённые козыри.

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