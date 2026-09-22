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«Ты у меня отсосешь!» Габи схватил себя за гениталии во время перепалки с Рюдигером и скамейкой «Реала» в дерби

Опубликованы новые скандальные кадры с дерби «Атлетико» — «Реал», прошедшего 20 сентября в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

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