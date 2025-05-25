CNN сообщил о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Тысячи иностранных студентов Гарвардского университета оказались в состоянии тревоги и неопределенности после решения администрации бывшего президента США Дональда Трампа временно запретить прием учащихся из-за рубежа.
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