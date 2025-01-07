Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит следить за Украиной, а не лгать про Россию и Грузию. Об этом 7 января заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о недавних заявлениях французского лидера.