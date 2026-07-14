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Царьград

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Аналитик Меркурис заявил о "фактической блокаде" Одессы после ударов ВС России

Аналитик Меркурис заявил о "фактической блокаде" Одессы после ударов ВС России

Без одесских портов Киев не сможет совершать морской экспорт в привычных объёмах.Массированные удары русских войск по портовой инфраструктуре привели к фактической блокаде Одессы и серьёзно затруднили её роль как ключевого морского порта для Украины.

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