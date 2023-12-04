В правящей партии Грузии заявили о неудачном опыте работы с оппозицией по ЕС

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" имеет неудачный опыт сотрудничества с оппозицией в работе над выполнением условий по евроинтеграции Тбилиси.
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