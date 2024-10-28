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В Забайкальском крае выявлены факты нарушения прав детей-инвалидов

В Забайкальском крае выявлены факты нарушения прав детей-инвалидов

В Забайкальском крае проживают 5,4 тыс. детей, имеющих инвалидность. Прокуратура региона провела проверку соблюдения их прав на охрану здоровья при обеспечении техническими средствами реабилитации, сообщили в пресс-службе ведомства.

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