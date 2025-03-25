Депутат Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей РФ

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил внедрить в России Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране, обеспечивая облегченный доступ к социальным льготам.
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