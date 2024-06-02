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test mazurok

1 подписчик

⚡️ Летом на отдых в Евпаторию приедут больше тысячи детей из подтопленных регионов России 1 июня в Евпаторию уже приехали 350 детей из регионов, пострадавших от наводнения.

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