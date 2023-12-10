МЧС: спецборт доставил 100 россиян из Египта в Москву

Спецборт доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву, сообщили в МЧС РФ.Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта в Россию авиацией ведомства прибыл уже 1051 человек, из них 473 ребенка.
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